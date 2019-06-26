北斗三號「愛星」成功發射 第46顆 料明年實現導航系統全球覆蓋

與之前20顆衛星組網運行

新華社報道，這顆衛星是北斗三號第二顆傾斜地球同步軌道衛星，英文縮寫IGSO（Inclined GeoSynchronous Orbit）衛星，也被業內人士親切地稱為「愛星」。經過一系列在軌測試後，它將與此前發射的20顆北斗三號衛星組網運行，適時提供服務。它將定位在高軌道上，以更廣的區域、更高的精度，增強北斗三號整體技術指標。

在世界主要衛星導航系統紛紛以單一軌道衛星部署星座的背景下，中國北斗獨樹一幟，開創地採用3種軌道衛星組成混合導航星座。目前，北斗三號已成功發射的21顆衛星中，包括18顆中圓軌道衛星MEO衛星（因小巧靈活被稱為「萌星」）、1顆地球靜止軌道衛星GEO衛星（「吉星」）和2顆傾斜地球同步軌道衛星IGSO衛星（「愛星」），此次發射的第46顆北斗導航衛星是北斗三號的第二顆「愛星」。

「愛星」聚焦亞太地區

根據北斗衛星導航系統「中國-亞太-全球」三步走路線，如今「萌星」是全球組網的主力；「吉星」一直為中國提供服務；而「愛星」始終聚焦亞太地區。航天科技集團五院北斗三號衛星總設計師王平對央視表示，北斗導航第三步是實現全球覆蓋。「今年北斗三號計劃打（發射）9顆衛星，那麼明年再發射兩顆。2020年，我們就可以完成整個北斗三號的組網建設任務，就可以全天時、全天候為世界各地的每一個角落的用戶提供高精度的導航定位服務。」

中國從1994年開始北斗衛星導航試驗系統的研製，先後建成了北斗一號、北斗二號、北斗三號系統。北斗導航系統只需要兩顆衛星就能實現定位，並採用獨特的「星間鏈路」技術，可以將多顆衛星互聯在一起，實現衛星之間的信息傳輸和交換。北斗三號採用的原子鐘達到300萬年只誤差1秒的精度，處於世界領先水平，該系統還有獨有的短報文和位置報告功能，能夠隨時隨地告訴別人「我在哪」。