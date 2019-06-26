檢討與台邦交 所羅門群島代表團訪兩岸

將考察與中國大陸建交5島國

所羅門是台灣目前僅存17個邦交國之一，本月初，所國總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）表示，將在100天內決定是否繼續維持與台灣邦交關係。為此他專門成立7人工作小組，路透社報道，這個將赴北京訪問的小組，主要目的是評估所羅門群島同台灣關係。代表團還將訪問太平洋島國瓦努阿圖、斐濟、薩摩亞群島、湯加和巴布新畿內亞。這些國家都同中國大陸有外交關係。

工作小組負責人富桂（John Moffat Fugui）說，「我們將把這些國家作為案例，了解他們之間的發展關係，他們得到的援助，他們可能有的條件或不具備的條件，以及治理情况」。富桂表示，「我們將盡職調查」，然後於8月底提交調查報告，並可能提出一份不偏不倚的建議。他說，「這不是二者選一，這也可以是二者皆是」。

台：與所羅門邦交合作順暢

對於所羅門群島或將「棄台投中」的傳聞，台外交部昨日表示，目前沒有進一步資訊，將會了解。中央社報道，台外交部稱，台灣與所羅門的邦交、雙邊合作計劃順暢。