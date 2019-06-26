大疆將在美設廠 稱無關美警告

華為在美研發部門與母企切割

美國土安全部上月曾不點名警告，中國製無人機存泄露敏感數據給政府的風險，被認為針對在美市場佔七成的大疆。大疆昨就業務調整回應內地官媒《環球時報》稱，上述舉措與美國警告無關，「而是為應對美國市場對大疆產品需求的高速增長，進行的一種單一產品單一市場的優化佈局」，表示早在2018年已啟動在美設廠評估工作。

另外，路透社引述知情人士稱，疑為避免被美國對華為禁令波及，華為位於美國的研發部門Futurewei Technologies已將業務從母公司華為分離出去，並禁止華為員工進入其辦公室，又把自家員工轉移到新IT系統，禁止員工在通訊時使用華為名稱或標識。不過，華為仍持有該公司股權。Futurewei及華為對此不予置評。