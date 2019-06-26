中美代表復通話 習特會料周六登場 美官員：特朗普接受任何結果 北京：盼解分歧

明報記者

國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，周一應約與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）通話，這是中美貿易談判中斷逾一個月後，雙方經貿磋商團隊再次通話。中國商務部與美國貿易代表辦公室昨天分別證實，雙方按照兩國元首上周通話的指示，就經貿問題交換意見，同意繼續保持溝通。路透社引述美國一位高級官員指，習特會將在日本大阪G20峰會的第二天（29日）舉行，但未透露任何細節。

《時代》：美擱對台軍售 營造良好氣氛

外界普遍希望中美藉習特會尋得突破、達成協議，《時代》雜誌網站昨也引述部分美國官員及專家披露，料為習特會營造良好氣氛，以達成更好成果，美國暫時擱置對台軍售。報道指，美國國防部最近已知會國會有關這項價值20億美元對台軍售案，其中包括出售M1A2重型坦克與防空、反坦克導彈等武器，但政府現今尚未落實軍售。而中央社引述台灣國防部發言人史順文表示，軍售案目前均按相關程序執行，進度正常。

而美方官員似乎對兩國元首會晤期待不高，彭博社稱，有美國官員表示，特朗普將此次與習近平會晤視為了解中方對貿易戰立場的機會，並且「樂於接受會晤的任何結果」。另一官員稱，特朗普明確表示，他「需要在一系列問題和一些領域看到中國進行真正的結構性改革」，這一點不會改變。

官媒：敢鬥爭才能贏得尊嚴

中國外交部發言人耿爽昨形容這將是「非常重要的會晤」，重申兩國元首將就事關兩國關係的根本性問題交換意見。「我們當然希望會晤能有助於促進雙方加深互信，化解分歧，有助於解決雙方當前面臨的一些突出問題。」耿爽說，「中方始終致力於同美方一道，發展以協調、合作、穩定為基調的中美關係。」至於美國有意擱置對台軍售，耿爽表示，涉台等問題是中國內部事務，堅決反對美方干涉。

官媒《人民日報》昨發表評論「敢於鬥爭才能贏得尊嚴」，駁斥國內「高調招敵」、「忍讓為上」、「委曲求全」的論調，指出「面對霸權主義，靠示弱不能求得一隅之安；面對強大對手，一味退讓只會被徹底打翻在地」，強調面對「具有許多新的歷史特點的偉大鬥爭」，「更要發揚鬥爭精神去贏得民族尊嚴、創造發展空間」。《環時》總編胡錫進昨也在Twitter稱，對中美峰會持建設及積極的態度，但也為峰會失敗和貿易戰升級做好充分準備。

（中美角力）

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