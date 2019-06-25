操場埋屍案 家屬盼兇手及背後黑惡勢力繩之以法

《人物雜誌》報道，前日湖南省公安廳公布DNA檢驗鑑定結果，確認新晃一中操場挖出的屍骸是2003年失蹤的鄧世平後，鄧的女兒鄧琳只覺得眼發黑，不敢多挪一步，也不敢再看。一想到「整整16年，爸爸壓在石頭底下」，她就哭了。

「爸爸壓在石下16年」 一想就哭

回憶起父親，鄧琳認為他太耿直。當年鄧世平負責質檢，其監管的400米跑道工程，原招標後承包合同為80萬元（人民幣，下同），簽訂後包工頭杜少平和當時校長黃炳松私自更改合同，工程沒完工就付款140多萬，杜少平正是黃炳松的外甥。對此，鄧世平向領導提異議，說不該付這麼多錢。鄧琳聽說，杜少平在施工現場多次對其他民工說：「鄧世平抓工程質量太厲害，要搞死他。」

在縣城，大多數人都知道杜少平。據知情人士表示，有兩件事許多人都知道，一是杜少平開的KTV內，一位農村來的女侍應得罪了杜少平的小弟，被潑了硫酸。還有一次，為包操場工程，杜少平集團和另一集團開片，最後打贏了。

《北京青年報》報道，鄧世平之子鄧藍冰委託的周兆成律師表示，「家屬唯一希望就是希望早日查明案件真相，將殺人兇手以及背後的黑惡勢力繩之以法。讓被害人沉冤昭雪，還被害人一個公道」。