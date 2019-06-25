30年前失蹤舊案 家屬近日挖出人骨 反腐英雄女兒疑遇害屍埋枯井

舉報選舉幹部遭處分 「英雄」遭撤職

「郭桂芳失蹤案」是一宗離奇的陳年舊案。《中國民族博覽》雜誌社旗下新媒體「大白新聞」報道，1982年，河北邯鄲肥鄉黨代會期間，時任縣委書記意外落選。時任肥鄉縣常耳寨公社書記的郭建民發現選舉中存在不正常的違反規定的現象，他向新華社舉報，揭露選舉內幕。事後，中央成立專案組進駐肥鄉。最終，幾十名縣（鄉）級領導幹部因此受到嚴肅處理。

肥鄉事件兩年後，1984年，郭建民被開除黨籍、撤銷職務及停薪。直到1986年經郭建民不斷申訴，才被調到縣農業局技術站工作至退休，停發的工資隨後也全部補回。1987年，肥鄉縣黨委也恢復了郭的黨籍。在維權期間，郭的女兒郭桂芳因支持父親反映問題並常幫父親寫材料，曾被所在單位辭退。1990年，郭桂芳在單位值班時突然神秘失蹤。

曾發現枯井石壓女屍 後不知去向

郭桂芳失蹤3年後，1993年2月，邯鄲肥鄉棉油廠後側一口枯井中發現一具女性屍體，屍體上還壓着一個磨盤大小的石頭。家屬堅稱屍骨為郭桂芳，但要求當地警方鑒定未果。此後，屍骨不知去向。

2017年11月，郭桂芳弟弟郭會增以行政不作為為由向肥鄉區法院提起行政訴訟，請求警方出具公開司法鑑定信息。郭會增勝訴，但公安局拒不執行。

湖南「操場埋屍案」引發輿論強烈關注後，近日，郭會增來到當年枯井處。費時一天一夜，挖掘機在枯井30米處挖出疑似人骨的骨頭。郭的家屬在內地媒體關注下，正積極找有關部門對骨頭鑑定並希望舊案重提。

內媒：應查清失蹤與埋屍案關係

對此，《新京報》刊發評論指，目前並沒有相關證據表明郭桂芳失蹤，與其父舉報選舉黑幕有關，但是，當地公安機關沒理由不公開枯井屍骨鑑定信息。此外，公安機關已知悉疑似命案，不該受追訴時效限制。評論認為，如今「操場埋屍案」真相已經漸漸浮出水面，已經發生將近30年的郭桂芳失蹤案與「枯井埋屍案」之間有何關係，當地公安機關在處理過程中是否有違法違規之處，顯然都該調查清楚，該追責的也該追責。