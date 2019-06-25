李文足探夫遭騷擾 獄方同意周五可見

王全璋因「顛覆國家政權罪」被判4年半監禁，妻子李文足曾多次要求探監，但均被監獄方以各種理由拒絕安排。李文足前日清晨帶同兒子，在兩名「709 事件」家屬王琑嶺和劉二敏的陪同下再到臨沂監獄探夫。

李：政府僱流氓 阻撓恐嚇

李文足在Twitter上表示，臨沂當地政府僱用了一批流氓混混，還準備了9輛車，幾天前開始在監獄後面為強拆造勢恐嚇民眾，當日則直接把他們調來對付709家屬。在她們前往監獄的路上，這些人花樣百出，銅鑼、大掃帚、灑水車、抑塵車輪番出場，阻撓和恐嚇她們。

她們在臨沂監獄的北大牆外高聲呼喊王全璋，王全璋的兒子亦高呼：「爸爸，我來了。」最後臨沂監獄方明確告訴李文足，6月28日可以會見王全璋，具體時間段提前兩天再通知。

在上月20日，李文足亦曾到臨沂監獄，當時獄方以會見室裝修為由排絕探示，要求李文足6月20日後再來。經多次交涉後，才獲監獄方面播放預先錄製好的王全璋在獄中的片段，李文足形容片段中的王全璋容顏蒼老、神情呆滯、反應遲鈍，她稱十分擔心其健康。