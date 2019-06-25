長榮招募新空服員 工會斥霸道製恐懼

台交通部：不覺為取代罷工人力

長榮空中服務員工潮昨日進入第5天，數十名罷工空中服務員，昨晨冒雨到總統府外，向總統蔡英文陳情，批評自罷工以來，長榮態度愈來愈強硬。有外站員工在社交網站發布支持罷工的照片後，被公司要求簽署承諾不罷工同意書。受工潮影響，長榮昨日取消118班航班，當中14班來往香港。

受罷工困擾的長榮航空昨日則舉行股東會，會場內明顯較以往熱鬧許多，有股東怒責在大門外靜坐的空服員，一度衝向罷工糾察線，隨即遭警方勸離。長榮航空總經理孫嘉明在股東會後表示，長榮航空預計在今年招募200餘名空服員，且首度招募男性空服員，預計先從內部地勤人員招考。

空服員職業工會理事廖以勤表示，在空服員罷工後，公司突然說要招募空服員，甚至不排除男性空服員，她認為或許是工會團結堅定的罷工，讓公司做出這樣的轉變，但這更代表長榮航空是家說變就變的公司，長榮航空可以招募新人，卻不願對2000多名空服員做出善意回應，這樣霸道的態度才是令人擔心。

不過交通部次長王國材表示，據他向長榮航空瞭解，航空公司每年都有招募員工的計劃，不覺得是為了取代罷工人力。他並稱，雙方有各讓一步的機會。

工會：爭議訴求可有其他對案

到昨晚罷工稍現轉機，空服員職業工會說，其實從一開始8項訴求都有空間可以談，較具爭議的勞工董事及禁搭便車條款也可以有其他對案。長榮航空則回應，在勞工董事及禁搭便車條款上，長榮航空不會讓步。