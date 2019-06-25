美使用5G設備 擬要求須中國境外製造

通訊巨頭生產線或離中國

據《華爾街日報》，美國上月發布一項限制部分外國製造網絡設備和服務的行政令，啟動對電訊供應鏈為期150天的評估。作為評估的一部分，官員將詢問電訊設備製造商能否在中國境外製造和開發輸美軟硬件，包括蜂窩塔（Cellular-tower）電子設備以及路由器和交換機等。

該舉措將可能迫使芬蘭諾基亞和瑞典愛立信等電訊商將主要業務遷出中國，以向美國提供服務。報道引述引述知情人士指，相關溝通正處在早期和非正式階段，據行政令要求，政府需在10月份評估期截止前拿出一份擬議規章制度清單，任何提議都可能需要數月或數年才能落實。

北京：美自製恐慌 達草木皆兵狀態

對於美國考慮使用在中國境外製造的5G設備，外交部發言人耿爽昨日回應稱，在全球化時代，試圖通過隔絕和割裂的辦法來尋求自身所謂的「絕對安全和可控」，「完全是在癡人說夢」。耿爽批評美方部分人士稱，他們一直生活在自我製造的恐慌中，已達到了風聲鶴唳、草木皆兵的變態狀態。