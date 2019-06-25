為習特會磋商 商務部籲中美互妥協 學者料難達具體成果

日本共同社稱，在中美貿易摩擦背景下，G20與會各國可在多大程度上推進政策協調及自由貿易將成峰會焦點。央視新聞報道，外交部部長助理張軍昨在吹風會上介紹，習近平將參與峰會4個階段全體會議，並將出席與金磚國家領導人非正式會晤、中俄印領導人非正式會晤、中非領導人小型會晤，以及同多國領導人舉行雙邊會見，以深化同有關國家合作，推動雙邊關係發展。

盼美取消對中企單邊措施

針對其間備受關注的中美元首會面，王受文說，中美經貿談判團隊正在磋商，為會面做準備。澎湃新聞引述王受文重申，中方對經貿談判的立場原則是要相互尊重、平等互利、相向而行，要符合WTO的規則，達成的協議要對雙方都有利，指出中美雙方都要做出妥協和讓步，而不只是一方。他又在答記者問時表示，中方希望美方本着自由貿易主義，能夠取消對中國企業的單邊措施，因這做法損害兩國企業利益。

王受文表示，中方將G20推動峰會凝聚更多共識，包括建設性推動WTO必要改革，凝聚支持多邊貿易體制、反對單邊主義和保護主義的積極共識；構建自由開放的貿易投資政策環境；以及加強貿易投資務實合作。

國務院參事、中國人民大學美國研究中心主任時殷弘對本報表示，由於維護相對開放的自由貿易體系、維護全球化、多邊體制、共同應對世界政治經濟和全球治理重大問題是中國一貫的主張和立場，因此習特會過後，不排除中美雙方恢復貿易談判的可能，而在談判期間，雙方不採取任何升級貿易戰措施已難能可貴，能否達成基本協議仍待觀察。他指出，雖然雙方都認為沒協議比壞協議好，但中美對於協議好壞的定義幾乎完全對立，使雙方立場衝突過大。因此本次峰會上中美會談的困難性和重要性都遠遠高於其他。

時殷弘：中美對協議好壞定義對立

梁雲祥：長期根本矛盾 爭端未來續現

北京大學國際關係學院教授梁雲祥認為，中美矛盾之一在於美國認為中國不應享受發展中國家待遇，但中國基於自身人均GDP等指標仍堅持發展中國家地位，因此需聯合一些有共同利益需求的國家增加自身籌碼。梁認同習特會後中美可能難以達成具體成果，但可能會就此作出一些原則性表述，此對緩解世界第一、二大經濟體貿易爭端給全球經濟造成重大影響仍有積極作用。但他指出，中美之間的矛盾仍是長期的根本性矛盾，而非美某一黨派對中國的矛盾，因此中美貿易方面的爭端可能仍將在未來二三十年都有機會不斷湧現新問題。

明報記者

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