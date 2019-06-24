湘中學操場埋屍案 原校長被查

湖南新晃公安近日因「掃黑除惡」行動查獲杜少平等涉黑涉惡犯罪集團，經警方審訊發現杜少平及其集團成員羅×、高×涉嫌在2003年殺害新晃一中後勤教師鄧世平及埋屍。警方上周三（19日）根據疑犯供述線索，在一中操場挖出一具遺骸，事件在內地引起轟動。

《北京青年報》報道，當年鄧世平在一中負責工程質量監督工作，時任校長的外甥杜少平則承攬學校400米操場建設工程。據鄧世平家屬、同事等多名知情人士，疑因工程出現偷工減料、虛報工程款項的問題，鄧世平拒絕在驗收單上簽字，得罪杜少平。懷化市教育局也收到涉一中工地經濟問題的匿名信，杜得知後懷疑是鄧所寫，曾在工地向工人稱鄧「抓工程質量太厲害，要搞死他」。

教師失蹤翌日 校長地盤指揮推土

2003年1月22日，鄧世平在學校失蹤。據家屬調查所得，他見的最後一人是杜少平。在他失蹤當晚，已停工一個多月的推土機在工地上冒雨工作20分鐘，翌晨校長黃炳松又親自到地盤指揮推土半小時。鄧失蹤後，家屬報警亦受到學校阻撓。

紀委查另一疑犯「保護傘」

綜合「澎湃新聞」等媒體報道，杜少平在新晃縣涉足休閒娛樂、客運等多個行業，在當地是個「名人」，招募一群「小弟」，官員指他「只要能賺錢，高利貸、涉黃都敢搞」，而黃炳松在當地人脈廣，政府內也有其關係網。懷化市、新晃縣兩級紀委監委相關負責人日前表示，將對杜少平背後的「關係網」和「保護傘」深入調查。