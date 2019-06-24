台萬人遊行「反紅媒」 《中時》斥反民主活動

林榮基出席 蔡英文感謝活動發起人

中央社報道，遊行在台北凱達格蘭大道舉行，大批民眾身穿主辦單位建議的白色衣物，手持或在臉頰貼上「拒絕紅色媒體」標語冒雨參與，當局調派220名警力應對。民進黨秘書長羅文嘉在會上指控，大陸過去用導彈恐嚇台灣，現在用銀彈方式廣泛部署代理人，旨在破壞台灣民主。會上不少人指控部分傳媒報道偏頗，包括沒反映香港反修例遊行的實况，獲邀出席的銅鑼灣書店前店長林榮基亦呼籲抵制這些傳媒。總統蔡英文昨接受傳媒訪問時談及該遊行，對活動發起人致謝，並稱活動代表台灣社會對大陸滲透傳媒的憂慮。

《中國時報》則於早一天發表社論，稱集團一直秉持新聞專業，強調從來無被任何政治團體操弄，指摘民進黨政府利用權勢迫害言論自由。文章引述中央社前董事長陳國祥稱，將紅色傳媒界定為「外國代理人」，要它「滾出台灣」，侵犯人民信仰與言論自由權利，認為即使在香港，一些受中共支配的左派媒體亦已經營半個多世紀，從未聞港人要其「滾出香港」，質問「難道台灣連『一國兩制』下的香港都不如？」