深圳整治「亂改名」樓盤 清理「大洋怪重」 民政部籲地方審慎

民政部、住建部等國家六部委去年底發布《關於進一步清理整治不規範地名的通知》，要求集中清理不規範地名，重點針對「大、洋、怪、重」4種類型地名。

深圳新聞網與深圳地產網報道，根據深圳規劃局公布的名單，62個樓盤中大部分是在售新盤，少數為已入伙樓盤。其中寶安區「踩雷」最多，24個樓盤上榜，光明區7個，龍崗、坪山、羅湖均為6個，龍華5個、福田4個、南山2個，鹽田和大鵬各1個。報道指出，深圳樓市慣有的推廣名與註冊名不相符，被列為今次整治清理重點。

取名「世界」被列誇大

「中城投AIO」歸類「怪」

有關樓盤被指擅改與批准的標準地名不一樣的名稱。例如標準地名為「勤誠達樂園」的項目，被擅自更改成「勤誠達．前海世界」；「中糧紫雲大廈」擅改為「中糧天悅廣場」。部分以「城」、「世界」等詞，被歸入刻意誇大的地名類型。另外還有被列入怪異難懂的「怪」類型地名，包括如「佳兆業E立方」、羅湖筍崗的「招商中環」、羅湖水貝的 IBC、坪山的「中城投AIO」等。

光明區的「華強Idea Park」則被列為崇洋媚外的「洋」類型地名，其標準地名為「華強創意產業園」。另外，香港上市的佳兆業集團在龍崗的樓盤佳兆業未來城、佳兆業城市廣場則因「擅自更名」上榜。

近日各地清理整治不規範地名，引發網民質疑矯枉過正。民政部日前要求各地準確把握政策，嚴格按照有關法規和原則標準組織實施，防治隨意擴大清理整治範圍。《人民日報》引述民政部區劃地名司有關負責人稱，清理整治不規範地名是進一步規範地名管理、傳承和弘揚優秀地名文化的重要舉措。為此，該負責人提出，要進一步規範工作程序，專家論證需充分，廣泛徵求各方意見，審慎提出清理整治清單，嚴格按程序推進實施。