外交部確認 習赴G20無國事訪問

此前，北京熟悉中日外交的消息人士對本報表示，日本今年將無法安排習近平國事訪日。由於國事訪問需在東京舉行，且將有會晤開啟令和時代的日皇德仁等重要事宜，日方認為時間較倉促。

就習近平國事訪日事宜，共同社報道，孔鉉佑上周五（21日）在東京舉行記者會，就國家主席習近平作為國賓訪日透露稱中日兩國政府正協調，爭取明年春季實現。明年若得以實現，將是繼2008年5月胡錦濤後再有中國國家主席作為國賓訪日。

特朗普：對華加徵關稅獲利豐

周五、六舉行的G20大阪峰會，「習特會」將是重頭戲，中美兩國元首會否就貿易戰達成共識引人關注。美國之音報道，美國總統特朗普上周六（22日）離開白宮前對傳媒稱，美國從追加中國進口關稅中獲利巨大，而且沒有對通脹產生太大影響。

新華社昨日發表署名「辛識平」的評論，就美國白宮貿易顧問納瓦羅在接受霍士電視台採訪時，再次拋出「強制技術轉讓」「網絡黑客攻擊」等言論發表看法。評論稱，再過幾天，中美兩國元首將在大阪G20峰會期間舉行會晤，「在這樣的節骨眼上，美國一些人又出來散播謬論、製造雜音，不利於雙方通過平等對話解決問題」。