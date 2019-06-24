長榮罷工破紀錄 料影響17萬客 交通部盼月內結束 倡未來訂罷工預告期

來往台港航班 今明全取消

據長榮航空官網資料，今天及明天亦分別有14及12班往來台北香港航班被取消。

參與罷工的數百名空中服務員，昨日在長榮公司總部外靜坐抗議。長榮航空公司則派出律師等，拿着10多份空服員委託書，要求取回已繳交的員工證、護照及台胞證等被稱為「三寶」證件，但工會以非本人領取等為由拒絕，雙方無共識。

長榮代空服取回證件 工會拒絕

桃園市空服員職業工會表示，並非不願意歸還已繳交的員工證等證件，是因為不知道公司所持委託書真偽，需等工會委任律師到場才能決定；另因證件涉個人資料，需本人到場才能取回。工會指出，暫時僅有1個特殊個案取回證件，目前仍有會員持續繳交，已收到超過2000份證件。

自桃園市空服員職業工會20日下午宣布罷工，截至昨日，4天來共取消315航班，影響近6.5萬旅客，相較2016年華航空服員罷工3天取消122航班，今年2月華航機師罷工7天取消214航班，僅影響運作一成，長榮空服員罷工已創下台灣空運史上最大癱瘓紀錄。

《聯合報》指出，長榮航空7月前累計取消875航班，影響超過17萬人。資料顯示，6月24日總航班181班，取消108班，受影響旅客約2.3萬人；25日總航班179班，取消103班，受影響旅客約1.97萬人；26日總航班178班，取消102班，影響旅客約2萬人；27日總航班181班，取消105班，受影響旅客約2萬人；昨日總航班192班，取消114班，其中12班往來台北香港的客機，受影響旅客約2.3萬人。

台交通部次長王國材昨日表示，希望罷工可在這段時期內結束。中央社報道，王國材說，勞動部持續跟勞資雙方溝通，交通部也會盡力協助，讓雙方可盡快回到談判桌，就爭議點達成共識。

由於本次罷工，桃園市空服員職業工會並無提前預警，台交通部長林佳龍指出，航空業罷工影響大，法令上對罷工雖有預告功能但不明確，有待檢討。王國材也稱，交通部希望有罷工預告期及授權期，即要工會提前宣布幾月幾日到幾月幾日要罷工，讓旅客可應對。

藍營促官員問責下台

罷工除了影響旅客權益，也引起藍營對台灣當局猛烈抨擊。《中時》報道，國民黨立委昨舉行記者會，批評台交通部、勞動部明明預見罷工會發生仍束手無策。國民黨立法院黨團首席副書記長陳宜民批評，近3年來已有3宗航空業罷工，至今沒學到教訓，交通部長林佳龍跟勞動部長許銘春應道歉下台。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676