浙書記：實現農村現代化 締現代「富春山居圖」

「浙江的均衡性最好，第一個均衡是城鄉發展比較均衡，浙江不僅城市發展比較好，農村發展也很好，所以我們經常叫美麗城鎮、美麗鄉村，渾然一體，稱為美麗浙江。」車俊在接見港澳媒體採訪團時表示，浙江地區之間發展比較均衡。即使是浙江省內人均收入、財政總收入最差的地區，和全國來比，也基本屬於中等偏上水平。

車俊表示，浙江農村收入連續34年全國居首，而且城市和農村的收入比最小。在《浙江省鄉村振興戰略規劃（2018-2022年）》中，浙江將以城鄉融合發展為主線，以新時代美麗鄉村建設為目標，努力率先實現農業農村現代化，躋身國際先進水平，打造現代版「富春山居圖」。

浙農村收入連續34年全國居首

在經濟發展的同時，生態環境保護和改善也成為當局工作的重點。車俊坦言，浙江曾走過彎路，走過了一個先污染後治理的路子，「但是浙江醒悟得比較早，習近平總書記在浙江主持工作的時候，很早就提出『綠水青山就是金山銀山』。現在浙江的生態環境綜合評比是全國第一位，綠色覆蓋率達62%、空氣整體優良率達85%，並且去年就在全國範圍內首先消滅了劣五類水。去年8月份，浙江的千村示範萬村整治工程，獲得了聯合國的地球衛士獎，標誌着我們對農村的生態文明建設得到了國際社會的高度認可。」