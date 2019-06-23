遊客慕名 古村民宿月入過萬

古村建築風格別墅 融入景中

位於富陽區場口鎮的東梓關村，數年前因改造富春江邊防洪堤，不少村民受影響需搬遷，當地政府統一將40多戶村民搬到距岸邊數百米遠的宅基地重建新村，由政府負責鋪設道路和水電等基礎設施，再以每呎約125元的成本價將新建的房屋賣給村民。

新村保存了池塘等江南農村特色，新屋則全部是3層高別墅，佔地120平方米（約1292呎），房屋面積由297至340平方米（約3197至3660呎）不等，每座別墅約40多萬起，均模仿了古村的建築風格，與周邊古建築群融為一體。場口鎮鎮長徐華表示，東梓關村是一座古村，村內的清末民初建築和富春江兩岸自然風景，每個周末都會吸引大量上海和江蘇等地的遊客前來度假和體驗鄉村生活。

有見於此，不少村民開辦民宿，做起遊客的生意。今年60餘歲的朱國平是該村第一個開民宿的村民，搬進新居後，他花過百萬元進行裝修，民宿在去年10月1日開張。「家裏共有5間房，除了1間房自住外，其餘的4間房都用來招待遊客。」朱國平說，每到周末，家裏的客房都會爆滿，家人幫忙招待客人，每月的收入過萬元。

業者：政府鼓勵辦民宿不徵稅

對於村民自辦民宿，徐華表示政府是鼓勵的，而且不對民宿徵稅。目前東梓關村共有11家民宿，另有數家正在裝修。除了民宿，亦有村民做起了江鮮館，為遊客提供餐飲服務。