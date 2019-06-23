各具主題 有時尚有人工智能

時尚小鎮吸引韓國時裝團隊

據小鎮內的韓國時尚設計中心代表表示，中心把韓國的優秀時裝設計師引進桐鄉，「2014年第一次來到小鎮，知道這裏有一個毛衣業基地，讓同來的韓國設計師十分開心」。該名韓國代表稱，整個毛衣從設計到製造和銷售，產業鏈每一個環節都可以在鎮內找到，這對於設計師來說十分重要，「他們可以把設計直接轉化為商品，他們非常喜歡」。

前阿里巴巴員工AI小鎮創業

而在杭州的人工智能小鎮，則重點佈局大數據、雲計算、物聯網等行業，通過租金和研發補助等優惠政策，吸引高科技企業以及互聯網人才集中創業。目前杭州人工智能小鎮正評審420多個項目，並分批進駐。截至今年4月底，共有150多家企業已經入駐小鎮辦公。

賽魯班是最早進駐人工智能小鎮的科技企業之一，公司由多名前阿里巴巴技術人員在2年前創建，主要針對幼兒和體育院校開發人機交互的運動教程，據公司合伙人傅偉麗表示，公司在初期已投入了3500萬元資金，在經歷2年多的艱苦創業階段後，今年相信可以實現收支平衡。

目前該公司有近70名員工，據傅偉麗表示，杭州的互聯網人才眾多，不過薪金也很高，一般工作3至5年的員工，年薪可達30萬元，成本不低。不過小鎮也在一些政策方面給予支持，包括租金返還6成，研發補助3成，產品上線首3年給予600萬補助，以及提供產品展示平台等。