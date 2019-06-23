山水勝境變金融小鎮 千家基金進駐 浙逾百特色小鎮 一改傳統認識

明報記者 李泉

政策吸企業 工作生活方式吸人

2015年6月，時任浙江省長李強提出，要比照紐約哈德遜河、倫敦泰晤士河、香港維多利亞港、上海黃浦江等世界知名金融港灣，打造錢塘江金融港灣。在此中心戰略指引下，杭州先後誕生了玉皇山南基金小鎮、湘湖金融小鎮、西溪谷互聯網金融小鎮、白沙泉併購金融街區，以及華融黃公望金融小鎮，並稱杭州五大特色金融小鎮。

黃公望金融小鎮在2016年揭幕，據小鎮負責人表示，目前已進駐逾千家基金管理機構，管理資產規模達到5000億元（人民幣，下同）。他稱小鎮有很好的政策來引進基金公司過來，「個人所得稅前3年返還80%；為基金公司在小鎮內的註冊提供一站式服務，正常1日內可完成辦理營業執照全套註冊手續」。該負責人表示，吸引高端私募金融業者過來的，還有這裏全新的工作與生活方式，「他們可以夜以繼日地努力工作，也可以停下來喝杯咖啡、看看富春江兩岸風景」。

改建村民房屋 創就業創業機會

黃公望村原有村民3000多人，隨着村內的耕地被政府徵收，村裏已沒有耕地。對於建設金融小鎮對村民的好處，該負責人表示，建小鎮會對村民的房屋改造重建，可讓村民獲得一個宜居的環境；村民把房屋租給基金公司人員辦公和居住，而且一般是租10年以上，這樣可以讓村民賺到第一桶金；而這些公司人員的衣食住行樣樣都需要，也會為村民帶來不同的就業和創業機會。

目前村民除了靠房屋出租、做民宿，開河鮮館，還可以到金融小鎮的產業公司或商場、高爾夫球場打工，「基本上他們都不用出村就可以找到工作，而且收入都還不錯」。小鎮負責人表示，目前該村的年人均收入達到3.8萬元，在當地收入算是很不錯了。

杭州夢想小鎮 矽谷平台落戶

杭州余杭區的夢想小鎮，則是首批省級特色小鎮，「我們遵循互聯網思維和互聯網精神，着力構建一個自然生態、歷史文化、現代科技交相輝映，辦公創業空間、職住生活配套空間、精神文化空間一應俱全的眾創空間，讓創業者在這裏追夢、造夢、圓夢」。小鎮講解員表示，自2015年3月建成至今，引進了深圳紫金港創客、良倉孵化器等知名孵化器以及500 Startups、Plug & Play等兩家美國矽谷平台落戶；集聚創業項目1903個、創業人才16700名。

靈感源外國 獲中央推廣

浙江特色小鎮最早出現在2014年，靈感源於國外的特色小鎮，如瑞士的達沃斯溫泉、會展、運動小鎮，美國的布蘭森音樂小鎮，法國的格拉斯香水小鎮等。像黃公望金融小鎮重點發展各類金融和類金融產業衍生，依托黃公望村優美的自然生態和獨特文化底蘊，致力建設「宜居、宜業、宜養、宜遊」生態休閑型金融小鎮。夢想小鎮同樣也活化和保留了過去古樸民居和廠房建築，讓自然生態、歷史文化和現代科技交相輝映，形成獨特的辦公創業空間。

特色小鎮在浙江的成功，引起中央重視，國家主席習近平曾表示，抓特色小鎮、小城鎮建設大有可為，對經濟轉型升級、新型城鎮化建設，都具有重要意義。國家發改委、財政部以及住建部決定在全國範圍開展特色小鎮培育工作。國家曾計劃到2020年，建成1000個各具特色、富有活力的休閑旅遊、商貿物流、現代製造、教育科技、傳統文化、美麗宜居等特色小鎮，引領帶動全國小城鎮建設。不過，2018年2月全國已有特色小鎮試點403個，加上各地方創建的省級特色小鎮，數量已超過2000多個。

（浙江行系列二之二）