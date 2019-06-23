駐京周記：全國「改地名運動」 央媒稱不能一刀切

「皇帝府宮」及洋名類首當其衝

去年12月，民政部、公安部等6部委發布的通知中，定義「大、洋、怪、重」是「地名含義、類型或規模方面刻意誇大，專名或通名遠遠超出其指代地理實體實際的『大』地名；以外國人名地名以及使用外語詞及其漢字譯寫形式命名的『洋』地名；盲目追求怪誕離奇，地名用字不規範、含義低級庸俗或帶有濃重封建色彩的『怪』地名；一定區域範圍內多個地名重名或同音的『重』地名」，通知認為這些地名「割斷了地名文脈，損害了民族文化，妨礙了人民群眾生產生活活動」。

結合近期的各地關於改地名的相關報道，有「皇、帝、府、宮」類「封建」文化，或「維也納、曼哈頓」等洋文洋名的「殖民」文化色彩的建築及屋苑首當其衝。不可否認，在過去數十年中，內地愈來愈多的樓盤與購物商場或商業中心，被冠以洋名或是「宮府」，以突顯其「高級」或「身價」。這中間可能是迎合消費者或業主的一種手段，反映的是虛榮的心理和浮誇的世態；但可能也包含了設計者或經營者的心思，反映的是某種理念和精神。雖說在大部分人的意識中，「地名」在表面上只是呈現出一個地方精神層面及社會地位的高低。

與其大張旗鼓不計成本去修改地名，不如盡量縮小影響面，仔細甄別查詢登記初始名，依法律或規章來要求行事；多放一些心思在發展之上，而不是任由官員自把自為。

明報記者