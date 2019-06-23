大灣區境外人才可享稅務補貼

100萬年薪計算 可獲30萬補貼

澎湃新聞網報道，有關稅務政策自今年1月1日起執行，試行一年。根據這項政策，境外高端人才和緊缺人才，在大灣區內地9市繳納的個人所得稅已繳稅額超過其按應納稅所得額的15%計算的稅額部分，由9市政府給予財政補貼，該補貼免徵個人所得稅。比如，100萬元年薪原本需繳納45萬元個人所得稅，可獲得補貼的是45萬元中高於100萬元的15%（即15萬元）的部分，即30萬元。大灣區9市為廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門和肇慶。

包括港澳台居民 須取得人才認證

對於境外高端人才和緊缺人才的定義，通知列出兩項條件，包括在9市工作的香港、澳門永久居民，取得香港入境計劃（優才、專業人士及企業家）的香港居民，台灣地區居民，外國國籍人士，或取得國外長期居留權的回國留學人員和海外華僑，還必須是「國家、省、市重大人才工程入選者，取得廣東省『人才優粵卡』、外國人工作許可證（A類）或外國高端人才確認函的人才，以及國家、省、市認定的其他境外高層次人才」，或國家、省、市重大創新平台的科研團隊成員，高等院校、科研機構、醫院等相關機構中的科研技術團隊成員，在廣東省重點發展產業和領域的技術骨幹和優秀管理人才，以及9市認定的其他具有特殊專長的緊缺急需人才。