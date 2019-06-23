電訊設備遭扣 華為起訴美商務部

稱已扣兩年 美商務部未回應

綜合路透社、彭博社與政治新聞網站Politico昨日報道，華為在訴訟文件中稱，在2017年7月，華為曾將一套包括伺服器和以太網交換機在內的電訊設備，由中國運往位於美國加州的測試實驗室，並計劃在測試完成後送回中國。但該設備隨後在阿拉斯加被美國當局扣押至今。

華為強調，這套設備原本就是在美國以外製造的，並且是被發往自己的製造國，因此不在美國的管制類別中，也不需要許可證。華為稱提供了必要的文件與信息，而根據這些信息，該設備在裝運時並不需要獲得美國《出口管制條例》的許可。

華為被告知此類糾紛通常會在45天內得到解決，但據了解，這套設備近兩年後仍然在阿拉斯加的倉庫裏。而阿拉斯加的邊境官僚機構既沒有將其放行，也沒有做出其是否需要許可證的決定。

華為並不尋求經濟補償，而是希望法院強制美國商務部作出決定，或認定被扣設備屬於管制範圍，或將其放行送回中國。美國商務部尚未對此事作出回應。