5研發超級電腦中企 美列黑名單 指與軍方合作威脅國家安全

聲明未公開 周一將發布

根據美商務部這份尚未公開發布的聲明，除天津海光和無錫江南計算技術研究所外，被列入黑名單的還包括天津海光的大股東中科曙光（Sugon）、天津海光子公司成都海光集成電路 、成都海光微電子技術，以及這些機構的多個別名。中科曙光和江南計算所是中國頂尖的兩家超級電腦開發企業（另一家是國防科技大學）。海光的業務則包括集成電路、電子信息系統、軟件開發和計算機系統整合。成都海光集成電路業務包括研發x86架構的電腦晶片，主要用於網絡信息伺服器。

聲明稱，5家企業或機構參與有軍事用途的超級電腦研發，或與軍方合作。其中江南計算所原為解放軍總參第五十六研究所，現屬戰略支援部隊網絡系統部，曾參與中國第一台大型電腦的研製工作。聲明稱其「為中國的軍事現代化建設提供支持」。有關聲明將於周一發布在聯邦公報上。

《華爾街》：美中爭超級電腦主導

美國已不是第一次將中國涉及軍用的機構列入黑名單。早在2015年美商務部便將中國國防科技大學列入實體清單，因為該大學用於模擬核爆和軍事活動的超級電腦使用了美國零部件。英國廣播公司（BBC）曾稱，中國國防科技大學在2010和2013年分別製造出「天河1A」和「天河2A」，獲TOP500評為當年全球運算能力最強的超級電腦，兩者都主要使用英特爾和AMD的晶片。江南技算所自研晶片的「太湖之光」，在2016年取代「天河2A」成為全球最強的超級電腦。《華爾街日報》稱，超級電腦是核武研發、導彈防禦不可或缺的一部分，也是國家科技競爭力的標誌；美中兩國正在爭奪這一領域的主導地位。

央視：冀G20前施壓獲籌碼

央視昨日發表「國際銳評」指出，此次被列入「實體清單」的中國企業，主要業務與開發超級電腦有關。「如其遏制華為5G技術一樣，美國的目的是切斷中國企業的供應鏈，從而削弱中國科技與經濟發展實力，企圖在G20峰會前夕進一步施壓中國、獲取經貿磋商更多籌碼。」彭博社引述智庫美國企業研究所中國問題專家史劍道（Derek Scissors）觀點稱，雖然華為廣受關注，但是中美經濟競爭中最重要的部門是半導體。「美國商務部在特朗普與中國國家主席習近平會晤前一周做出這項宣布，表示美國不會為了換取中國採購商品而放棄先進技術。」

外媒：恐加劇習特會前緊張關係

另外，《日經新聞》引述消息人士稱，特朗普和習近平會晤將在G20峰會結束後舉行，目前提議是在6月29日舉行餐會。不過，彭博社、法新社等指出，美公布新一批的實體清單，恐令在習特會前增加兩國的緊張局勢。

明報記者

（中美角力）

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