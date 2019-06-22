經貿往來增 港成浙江最大外資來源地

貿易額按年增14.2％ 港出口額升兩倍

車俊表示，浙江與港澳人緣相親，文緣相近，經貿聯繫緊密，有30萬在港浙籍人士，香港多年來一直是浙江最大外資來源地。近年浙江與港澳往來更密切，浙江有31所高校招收港澳學生，每年有330多名港澳生在浙就讀。

據悉，香港同時也是浙江對外投資首要目的地，也是浙江第一大服務貿易的合作伙伴。2018年港浙雙方貿易額達到41.8億美元，同比增長14.2%。其中，浙江向香港出口37.7億美元，同比增長6.7%，浙江從香港進口4.1億美元，同比增長217.1%。

浙江在境外上市的公司共有107家，其中64家在香港上市。

在浙江省嘉興市，市委書記張兵向採訪團表示，嘉興把全面融入長三角一體化發展作為首位戰略，聚焦「接軌創新、接軌國際化、接軌現代化治理」，爭當長三角一體化發展的先鋒。他說，嘉興將建設軌道交通樞紐，構建與長三角重要城市的「半小時高鐵圈、一小時通勤圈」。