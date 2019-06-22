寧波舟山港靠「帶路」抵消貿戰影響

寧波舟山港地處中國海岸線中部，港口天然水深條件世界少有，擁有萬噸級以上大型深水泊位170多座，5萬噸級以上特大型深水泊位100多座，包括可停泊全球最大的貨櫃船、礦船、油輪的泊位多座，是中國大型和特大型深水泊位最多的港口和中國大型船舶掛靠最多的港口之一。

出口美國貨物稍跌 東南亞增37％

浙江省是中國出口貿易的主要省份，去年進出口額達2.85萬億元（人民幣，下同），其中出口佔全國出口量12.9%，達2.1萬億元；中美貿易戰難免對該省造成影響，包括寧波舟山港。寧波舟山港股份有限公司董事會秘書蔣偉表示，中美經貿摩擦對該港有些影響，但影響不大。

今年首5月，經該港出口美國的貨物有70萬個標準貨櫃，同比下降4%。但「西方不亮東方亮」，同期對歐洲出口增長11%，達71萬標準貨櫃；對東南亞出口增長37%，達25萬標準貨櫃，這在一定程度上抵消了美國市場對港口的影響，整體仍同比增長4%。

蔣偉認為這得益於一帶一路戰略。 自2013年以來，寧波舟山港貨物吞吐量年均增長35%，貨櫃吞吐量增長52%。一帶一路促進了該港的海鐵聯運發展。2013年，該港海鐵聯運僅10萬標準貨櫃，去年已達60萬標準箱。

回顧這些年來的變化，蔣偉說，寧波舟山港近年實現「飛躍式發展」，貨櫃吞吐量先後超越韓國釜山港及香港，到2018年，以一年2635萬個標準貨櫃躋身全球前三；貨物吞吐量連續10年居全球第一。他稱，未來將密切關注中美貿易摩擦的影響，繼續擴建碼頭，提升服務，發掘一帶一路沿線國家和地區的市場潛力。

根據上海國際航運研究中心的資料顯示，2018年全球前十大貨櫃港口，分別為上海、新加坡、寧波舟山、深圳、廣州、釜山、香港、青島、天津和迪拜。