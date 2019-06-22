佈局海外設廠 避關稅減成本

歐盟實施反傾銷 萌念「走出去」

除歐盟外，土耳其、印度也對中國產玻璃纖維實施反傾銷。這令該集團管理層意識到，巨石雖然產能是世界第一，但不是跨國公司，巨石集團總裁、創始人張毓強去年說：「因為產能太單一，都在中國，巨石走出去搞國際化，是逼上梁山。」

按照「地理上貼近歐盟又不在歐盟、不受反傾銷影響」的原則，巨石最終選擇在埃及投資建廠，2018年埃及玻璃纖維生產基地建成，年產20萬噸，其後在美國建廠，則是該集團未雨綢繆、居安思危的考慮。

巨石集團兩年前投資近3億美元在美國南卡州里奇蘭縣（Richland）建廠，上月第一條生產線投產，年產10萬噸玻璃纖維，而第二條生產線亦將建設，將可佔美國玻璃纖維市場百分之十幾的份額。趙軍表示，在美國建廠，除了工人薪金較高，其他許多的成本都比國內低，「我們可以隨時供貨美國市場，實現零庫存（減少貨品囤積），供應也有保障；出現問題時，技術人員可第一時間解決，這也降低了成本」。另一方面，使用低價能源及部分生產材料等，也免除了海運運輸，最主要是毋須繳交關稅，把這些因素加在一起，目前國內產品和美國產品的生產成本基本相若。

南卡州設生產線 成本相若國內

「美國地方政府沒有對我們設廠有任何阻撓，他們更關心的是就業，我們為他們解決了就業。」趙軍表示，目前一條生產線聘請400名美國工人，未來兩條生產線完工，將可為當地提供800個就業機會。

目前巨石集團已在南非、意大利、西班牙、法國、加拿大、韓國、日本國設立子公司，建立全球營銷網絡。據該集團規劃，未來5年，將實現產銷全球化，在三地五洲建廠。