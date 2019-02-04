浙企：產品難替代 美商捱高關稅仍要買 全球最大玻璃纖維生產商 巨石稱25％關稅「影響可控」

明報記者 李泉

玻璃纖維有輕巧、耐腐蝕、抗老化、防水及絕緣等優點，是一種工業強基材料，亦是國家戰略性新興產業之一，對國家經濟發展與轉型升級有重要意義。這物料被廣泛應用於航空航天、交通運輸、電子儀器、建築建材、節能環保等軍事和民用領域，成為代替鋼材、木材、石材等傳統材料的新型複合材料。

「縱由歐洲調運不足應付美需求」

巨石集團戰略部總經理趙軍表示，中美貿易戰後，該公司生產的玻璃纖維等產品亦被加徵25%的關稅，但他表示這對公司「有影響但可控」。他解釋稱，雖然美國也有公司生產同樣的玻璃纖維品，但產量不足，像中國企業如此大規模的產量幾乎沒有，因此必須從中國進口，「即使是從歐洲調運過去也解決不了問題，因為歐洲也有需求，歐洲的產量也供應不足」。

趙軍表示，過去美國擁有全球前三的玻璃纖維專業製造企業，但是近年已被中國製造商超越，玻璃纖維反而要向中國進口，「2004年，我們的第一條6萬噸的生產線投產，產量開始趕超美國廠商」。趙軍說，巨石年產60萬噸玻纖生產基地2008年7月建成，達到生產規模世界第一，坐上了競爭對手佔據70多年的世界第一寶座，「這些都是我們經歷了幾十年技術沉澱積累的結果，我們有許多的全球首創的技術，在技術領先後，規模也上去了，我們也成為全球生產成本最低的企業」。巨石今年亦於美國南卡州建立生產基地（見另稿）。

中美貿易戰開打後，美國總統特朗普一再宣稱，中國承擔了加徵關稅中的大部分，不過趙軍表示，該公司出口美國的產品，美國企業承擔的關稅更多些，「我們提供給美國客戶另一種讓利方案，就是在產品價格不變的條件下，通過將產品升級換代，給予客戶性能更佳的產品」。他說，美國的大公司對產品認證非常嚴格，因此如汽車公司，使用同一種玻璃纖維產品會保持一個很長的周期，中途不會更換供應商，即使商品關稅提高，他們寧可高價購買，也要使用同一件產品。

「毛利可達45％」 美企指佔便宜

巨石集團的產品目前約佔美國市場的10%，趙軍表示，美國一直認為巨石集團佔了便宜，「我們公司的產品毛利率可以達到45%，美國人認為這賺得太多了，一般美國的工業企業有此毛利率是很罕見的，有10%已很不錯了。因此客戶也希望我們承擔一定的關稅，我們將升級換代的產品以同樣的價錢賣給他們，這對我們來講就是讓利，也是我們作為大公司應要承擔的責任，他們也樂於接受」。

產能冠業界 佔全球22％

趙軍表示，巨石集團是中國國家重點高新技術企業，目前是中國唯一一家產品出口至美國的玻璃纖維專業製造商。根據巨石集團提供的數字，截至2018年底，中國巨石總資產超300億元人民幣，年均增長18%；玻璃纖維產能規模居世界第一，年均增長21.98%，巨石一天生產的粗紗可繞地球202圈，細紗可繞地球110圈；市值年均增長17.71%。目前，玻璃纖維總產能超過180萬噸，佔中國總產能的40%、世界總產能的22%，產能規模居世界第一。

巨石集團在25年前成立，到今天，整個中國的玻纖總產能增長了30倍，產品性能提升了50%，生產成本下降了50%，中國市場年玻纖使用量從15萬噸增至300萬噸。中國玻璃纖維工業也因而擺脫對國外的依賴，中國也成為最大的玻璃纖維製造國和出口國，全球產量佔比從7%提升至58%，建立起全球化的產業競爭優勢。

（浙江行 系列二之一）