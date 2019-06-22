鴻海股東會變「郭總統」造勢會

中央社報道，郭台銘到場致辭表示，決定淡出鴻海，「放下鴻海，我捨不得，但我不後悔」，有信心經營委員會會做得更好，其後請假離席。現場有鴻海員工高舉「果凍（音近郭董）總裁，全民總統」、「GO GO President Guo」等標語，也有股東高喊「郭台銘當選」、「郭總統好」。

股東會改選董事，並即召開董事會，推選新任董事長劉揚偉和副董事長李傑，兩人將於下月1日上任。劉揚偉是半導體專家，此前擔任鴻海S次集團總經理兼京鼎董事長，李傑專研工業互聯網技術，是工業富聯副董事長。

「一國兩制在港失敗」 台不能比較

會後郭台銘被問到對一國兩制的看法時稱，一國兩制在香港是失敗的，但台灣和香港完全不一樣，不能相比。他指出，台灣與所有地方、特別是中國大陸，應維持和平，關鍵問題不是一國兩制，而是兩岸要找到雙方都接受的新名詞。