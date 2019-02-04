罷工未息 長榮今停飛112航班

下周六前不接受新訂位

中央社報道，代表長榮空服員的桃園空服員職業工會表示，發起罷工不到24小時，已有1400人交出護照、台胞證、工作證響應行動，佔長榮會員的近半數。空服員繼續在桃園市的長榮航運大樓前靜坐，並以5班輪值、每天2班、「做1休1」的方式展開長期的工業行動，現場會維持約500人靜坐。罷工者的八大訴求包括提高工資、外站津貼及改善疲勞航班等。

長榮反罷工者入稟告工會

長榮總經理孫嘉明昨日到桃園國際機場慰問一線地勤人員，他受訪稱，工會提出的增設「勞工董事」訴求不屬於調解事項，公司會以「非法罷工」起訴。工會秘書長鄭雅菱回應稱，感到非常遺憾，希望資方看清楚工會訴求是「開放勞工參與公司治理，提供必要資訊，包含設置勞工董事或是工會推派獨立董事」，這是合法合理。長榮昨已入稟台北地方法院，向工會理事長及全體理監事索償每天3400萬元新台幣（約857萬港元）。

另有反對罷工的員工也向工會幹部提起妨害自由等訴訟。

台灣總統蔡英文表示，希望勞資雙方可在理性基礎上對話，已請主管機關務必讓交通不受影響與保障勞工權益。行政院長蘇貞昌則說，政府已啟動各方面機制，希望將損害、不便減到最小，以維護乘客權益為第一優先，同時呼籲勞資雙方盡快達成協議。