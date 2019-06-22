「目標已達」 習結束訪朝返京

習支持新戰略路線 金：中朝一家人

新華社報道，昨日上午10時，習近平抵達坐落在平壤市區牡丹峰麓的中朝友誼塔，並與金正恩等人向中國人民志願軍烈士默哀。其後兩人在錦繡山迎賓館舉行此程第二次會晤。習近平強調，無論國際形勢如何變化，中方都堅定支持朝鮮社會主義事業，堅定支持朝方實施新戰略路線，堅定支持朝方為政治解決半島問題、實現半島長治久安所作的努力。金正恩對中方支持朝鮮黨帶領朝鮮人民堅持走社會主義道路及給予的寶貴幫助表示衷心感謝。他說，當前朝中像一家人一樣，密切互動，友好合作。下午3時許，習近平結束國事訪問離開平壤回國。離開前，習近平出席在機場舉行的歡送儀式，與金正恩握手話別。

而在前日，習到訪朝鮮勞動黨中央本部接受該黨中央全體政治局委員和候補委員致敬，隨後出席金正恩在平壤木蘭館舉行的歡迎宴會，晚上習近平夫婦和金正恩夫婦在平壤五一體育場，與10萬名群眾一同觀看大型團體操和藝術演出《戰無不勝的社會主義》。

韓聯社料華暗中施援

中新社報道，宋濤在介紹此行成果時稱，習近平同金正恩有友好、坦誠、深入的交流，就譜寫中朝友誼新篇、維護半島和平穩定達成重要共識，對新時代中朝關係發展具有繼往開來的重大意義，對推動半島問題政治解決進程、維護半島和平穩定發揮重要作用。韓聯社稱，中方此次雖難以公開承諾對朝提供大規模經濟援助，但很可能暗中援助數十萬噸大米和肥料。