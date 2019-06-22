對華加徵關稅 蘋果表態反對 勢挫競爭力 《華爾街》指考慮將部分生產線遷出中國

新清單「覆蓋所有主要產品」

美國貿易代表辦公室（USTR）周一（17日）在官網發公告，呼籲未獲邀請參加聽證會的企業通過書面形式，對關稅問題提出意見或建議。路透社報道，蘋果於當日已發聲明，但周四（20日）才公開。聲明指出，美方今次關稅清單新增電腦、智能手機、電視機等條目，「覆蓋了蘋果所有的主要產品」。聲明強調蘋果在美國創造超過200萬個職位，亦是美國最大企業納稅人，每年繳稅超過數以十億計美元；又表示加徵關稅就是削弱蘋果對美國經濟的貢獻能力，降低蘋果在全球範圍內的競爭力：「美國關稅會顛覆（該行業）競爭格局，讓蘋果的國際競爭對手獲利。」

美國科技新聞網站The Verge報道，此前蘋果就特朗普政府的關稅問題未曾明確表態。前幾輪對華關稅清單也未納入iPhone、Apple Watch。美國政治新聞網站Politico曾稱，蘋果CEO庫克（Tim Cook）「細心維護和特朗普的關係」，如果蘋果不被豁免，新的關稅將嚴重打擊佔蘋果上一財年銷售額的比重超過60%的旗艦產品iPhone。另外，《華爾街日報》引述知情人士稱，貿易緊張形勢正促使蘋果考慮分散供應鏈，研究將部分產品1/3左右的生產移出中國，遷至其他東南亞國家。彭博社報道，有意角逐台灣總統的鴻海前董事長郭台銘，也希望蘋果將在中國大陸的部分生產線遷往台灣。

美4巨企聯合聲明表不滿

除蘋果外，微軟、索尼、任天堂等遊戲機廠商也在周一（17日）發函，請求白宮免除對遊戲主機的關稅。聲明中引述數據表示，去年美國進口的遊戲主機中，逾96%是中國製造。美國軟件生產商微軟及電腦製造商英特爾、戴爾（Dell）及惠普（HP）周三（19日）亦發表聯合聲明，反對將手提電腦和平板電腦列入清單。聲明引述美國消費技術協會（Consumer Technology Association）的報告指出，加稅將使有關產品價格上漲最少19%，影響消費者購買意欲。

中小企代表指無助保障就業

另外，新華社報道，來自全美紡織、化工、屠宰、製藥、醫療、運動護具、煙花等中小企業的40多名代表，周四（20日）在聽證會上表示，加稅將導致企業遭受損失，且與保護美國知識產權和就業機會的目標「南轅北轍」，對中國商品加徵關稅會讓美國企業和消費者受損。聽證會將於下周一結束，隨後公眾將有一周時間向USTR提交補充意見。

明報記者

（中美角力）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676