台長榮空服員罷工 航班取消影響1.5萬客

來往香港台北 今8航班取消

長榮航空勞資昨日於台北萬麗酒店談判，由台灣勞動部副部長劉士豪主持。雙方就工會8項訴求中第1項「調高外站津貼（日支費）、禁搭便車」已無法達成共識。工會即場宣布罷工，要求員工到公司集合，下午4時後的航班，一律不准執勤。罷工在南崁長榮航運大樓門口展開，參與的空服員高喊「合法罷工」，有長榮集團員工則嗆聲「不想做，就回家」，一度近千人對峙。

工會6時召開記者會，表示空服員正忍受「高工時、低工資」的待遇，特休假、班表、全勤獎勵等均由資方單方面決定，連颱風天都要涉水上班、冒險飛行，又要面對公司有任何懷疑時約談的壓力，希望藉是次行動能改善台灣勞工就業環境，令勞工獲尊重。

工會提8訴求 勞資談判破裂

長榮表示，受罷工影響有多班航線停飛，初步估計首日有逾萬名乘客受影響；今天最少有71航班取消。另針對賠償部分，長榮對航班延誤逾6小時以上的旅客，將提供食宿或交通等費用，上限250美元（約1950港元）。台交通部昨晚統計，罷工首日共取消16班航班，影響約3600人次。長榮預計約1.5萬旅客受影響，官網已設立「罷工航班異動專區」供查詢。

長榮反制 罰罷工者獎值勤員

長榮針對罷工發出內部信稱，若罷工導致公司虧損，有份參與的職員將暫停年終獎金、優惠機票等福利；而其間願意值勤的空服員，會按職位給予獎金，如事務長可獲兩萬元新台幣（約5130港元）。

工會副秘書長周聖凱昨表示，這次協商有勞動部與交通部協助，並不排除與公部門參與協商；只要長榮航空能提出具體方案，工會仍有協商意願。至於罷工是否設有退場機制，周聖凱指會再討論決定。