中美團隊將通電話 商務部：按元首指示溝通

美國之音報道，萊特希澤周三在眾議院籌款委員會表示，中美商貿談判只是「停止」（stopped），但沒有「中斷」（broken off）：「在接下來的一天半將與我的中國同行通話，在兩國元首會晤前，我期待與財長梅努欽在大阪與他（劉鶴）會面。」

在商務部昨日舉行的新聞發布會上，發言人高峰就劉鶴是否已跟萊特希澤通電話的問題表示，雙方團隊牽頭人將按照兩國元首的重要指示溝通。新華社報道，對於此前美方希望會談聚焦結構改革及執行機制，包括商談知識產權、開放市場等，高峰說，中美作為全球兩大經濟體，經濟結構互補、聯繫緊密；相信雙方通過平等對話，照顧彼此合理關切，定能找到妥善辦法解決問題。

另外，近20家世界500強公司負責人昨出席在北京舉行的「全球首席執行官委員會」圓桌峰會。據中國政府網消息，總理李克強在會上表示，中國將堅定不移深化改革、擴大開放，進一步建造市場化、法治化、國際化的營商環境，歡迎各國企業繼續擴大對華投資，分享中國發展機遇。

晤外企領袖 李克強重申保護產權

李克強稱，中國的發展是創新的發展，保護知識產權就是保護創新，「只要是在中國註冊的企業，不論內資外資，都一視同仁平等對待，將切實保護包括知識產權在內的所有合法權益」。

（中美角力）