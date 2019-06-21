國際刑警前主席 孟宏偉認受賄1600萬

犯案13年 官擇期宣判

在孟宏偉受賄案一審中，天津檢察院第一分院指控，2005至2017年，孟宏偉利用擔任公安部黨委委員、副部長、中國海警局長等職務上的便利，或利用其職權、地位形成的便利條件，透過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人在企業經營、職務晉升等提供幫助，收受相關人員給予的財物，總共1446萬餘元人民幣。庭審時檢方出示相關證據，孟宏偉及其律師作質證，孟宏偉進行最後陳述並當庭表示認罪、悔罪。法庭最後宣布休庭，擇期宣判。

65歲的孟宏偉去年9月底從國際刑警組織總部所在的法國返回中國後失蹤，其身在里昂的妻子向當地警方報案，事件引發多方關注，Interpol在接到孟的辭職信後一度向中方發函尋人。中紀委、國家監察委數日後證實，孟宏偉涉嫌違法受查。

今年3月，中紀委、國家監察委通報孟宏偉被「雙開」（開除黨籍和公職），指他毫無黨性原則，毫無組織觀念，不按規定報告個人有關事項，對抗組織，拒不執行黨中央決定；特權思想極其嚴重，公權私用，濫權妄為，肆意揮霍國家資財滿足家庭奢靡生活；家風敗壞，利用職務影響為其妻謀取職務，縱容其妻利用其職權「搞特殊」、謀私利；權力觀扭曲，利用職務上的便利或職權、地位形成的便利條件，為他人在職務晉升、崗位調整、企業經營等方面謀取利益，非法收受他人巨額財物。