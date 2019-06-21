北京聞風：訪朝兩焦點 鞏固友誼推無核化 ／文：鍾鳴九

此訪既是中國國家元首時隔14年再度訪朝，也是中共十八大以來習近平首次訪朝，還是對金正恩10個月內4次訪華的回訪。值得一提的是，中朝建交近70年來，兩國最高領導人雖頻繁互訪，但訪問性質多被定義為友好訪問、正式友好訪問和非正式訪問，僅有金日成1982年9月訪華被定義為國事訪問，習近平此訪的重要性可見一斑。

習近平行前在朝鮮媒體發表署名文章，強調此訪將「為中朝傳統友誼賦予新內涵」、「為中朝關係發展注入新動力」、「為地區和平穩定開創新局面」。3個「新」突顯了中國在中朝建交70周年之際鞏固並提升雙邊關係的決心，中國在半島問題上亦將繼續發揮不可替代的作用。

中國社科院亞太所東北亞研究中心主任朴健一認為，作為中國近期一系列重要外交活動的一部分，習近平此訪安排在對俄羅斯、吉爾吉斯、塔吉克的訪問之後、G20峰會之前、中美經貿磋商陷入僵局之際，將對中朝關係、東北亞局勢，甚至更大範圍的國際關係走向有深遠影響。

中俄協作解半島問題

朴指出，自本月初習近平與普京共同簽署兩份聯合聲明以來，俄羅斯在朝鮮半島問題上頻繁出招，體現出中俄兩國在推動解決半島問題上的協作之勢，在整個東北亞局勢複雜敏感的當下將產生非常廣泛的積極影響。

另有學者表示，隨着今年2月河內「特金會」不歡而散，半島無核化進程如今已到關鍵時刻。美國總統特朗普此前表示收到金正恩的來信，證明美朝之間仍有溝通管道，但到目前為止兩國分歧仍大，在半島無核化上無實質進展。在此背景下，中國在半島問題上的作用更明顯。

文：鍾鳴九