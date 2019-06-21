平壤25萬人夾道迎 抵朝晤金正恩 習願助與美對話

習近平昨日在朝鮮受到最高禮遇，朝方更是破天荒舉行兩次歡迎儀式。新華社報道，當地時間12時許，習近平和夫人彭麗媛一行抵達平壤順安機場，獲金正恩和夫人李雪主迎接，另有近萬名朝鮮群眾在現場揮舞花束、高呼中朝友誼萬歲等口號。朝方鳴放21響禮炮，軍樂隊奏兩國國歌，習近平在金正恩陪同下檢閱朝鮮人民軍三軍儀仗隊，觀看分列式表演。

隨後習近平乘車前往錦繡山迎賓館，沿途約共25萬群眾夾道歡迎。途中，習近平與金正恩先前往錦繡山太陽宮廣場，接受朝鮮黨政領導幹部和平壤市民代表致敬。新華社稱，這是外國領導人首次在錦繡山太陽宮廣場接受致敬，「充分體現了東道主的熱情和敬意」。

習近平下午在錦繡山迎賓館同金正恩會談。習近平表示，今次訪問，「是為鞏固傳承中朝友誼而來，為推動朝鮮半島問題政治解決進程而來」。習近平首先指出，中朝關係密切，符合時代潮流與兩國利益，表示願意加強戰略溝通，務實合作與交流往來。金正恩表示認同，並稱朝鮮願多學習中方經驗做法，積極發展經濟、改善民生。

習近平積極評價朝方為維護半島和平穩定、推動半島無核化作出的努力，稱過去一年半島問題重現對話解決的光明前景，贏得了國際社會認同和期待，國際社會普遍希望朝美談下去並談出成果。中方願為朝方解決自身合理安全和發展關切提供力所能及的幫助，願同朝方及有關各方加強協調和配合。

金：願保持耐心 盼「有關方」與朝相向而行

金正恩表示，過去一年多來朝方採取許多積極舉措管控半島局勢，但沒得到有關方的積極回應。他稱朝方願保持耐心，同時希望有關方同朝方相向而行，探索符合各自合理關切的解決方案，推動半島問題有關對話進程取得成果。他也高度評價中國在半島問題上發揮重要作用，願繼續同中方加強溝通和協調，推動半島問題政治解決。

朝美在去年6月及今年2月兩次舉行峰會就無核化問題談判，惟原望達成協議的越南「特金會」最終破局。彭博社引述已脫北的朝鮮前駐英大使太永浩表示，習近平訪朝顯示金正恩更傾向視中國而非韓國為無核化談判的調解者，也意味着朝鮮正部署第三次朝美峰會，而起點就是習的訪問。

回應四方主導論 韓：半島問題朝美解決

另據韓聯社，韓國青瓦台發言人高旼廷昨日就習近平訪朝將使韓朝美主導的半島和平進程轉為由韓朝美中四方主導這一說法回應稱，半島問題最後將由朝美負責解決。

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