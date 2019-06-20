川震受災人口逾24萬 近兩萬需轉移

新華社報道，財政部和應急管理部昨向四川緊急撥1億元人民幣的中央自然災害救災資金，用於支持抗震救災工作。應急部和國家糧食和物資儲備局緊急調撥的帳篷、折疊牀、棉被等救災物資，已於前日全部運抵災區，並發放到災民手中。目前，災區大部分電力和中斷道路已恢復，特別是長寧7條通往震央的主要農村道路均已搶通。國家衛健委表示，暫無因災導致的傳染病疫情和突發公共衛生事件報告。

渝校逃生用人臉識別惹議

另據澎湃新聞網報道，事發時，同樣有震感的重慶大學虎溪校區學生排隊通過人臉識別系統離開宿舍，引發網民關注。該校管委會辦公室工作人員昨回應稱，當時涉事宿舍的管理人員剛好離開片刻，未打開應急逃生用的側門，而學生不知道開側門，所以出現上述一幕。

校方又指，平時雖有消防應急演練，告知學生如何打開側門，但事件反映對學生的培訓力度不夠，將加強相關安全教育。管理宿舍的新大正物業公司相關負責人表示，已向學校提交調查報告。