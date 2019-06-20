女星網上辱警 官媒群起批評 共青團移民局等發聲 道歉未息風波

稱對方嚴重錯誤 「罵你全家又怎樣」

前日下午4時，以獨特「綿羊音」走紅內地的曾軼可發布微博稱自己遭到首都機場工作人員刁難，通過了自助查驗卻被對方勒令摘掉帽子，還被叫進房間錄像教訓，最後是邊檢人員上級讓她離開。曾怒斥，「還說我罵你，在你有嚴重錯誤的情况下，我罵你全家又怎樣」。當晚11時，她又公布拍下的執勤民警工作證件相片。

北京邊檢官方微博昨日早晨發布通報，表示民警只是依法人工複核曾軼可入境，並稱曾軼可在網上披露民警個人信息及照片的侵權行為，對民警身心造成嚴重影響，邊檢保留法律追究的權利。

國家移民管理局幾分鐘後轉發微博，配文「讓執法者腰桿更硬，讓守法者心裏更暖。國門神聖，法律莊嚴！」公安部亦轉發微博支持。共青團中央、環球網、《法制日報》等亦就事件發聲。

曾軼可昨日午時在微博發布道歉聲明承認言行失當，「難以相信自己當時竟是如此情緒化」，又稱「對於自己這一行為造成的影響，我願以個人最大能力承擔後果。 ​​​​」其經紀公司摩登天空傍晚宣布，取消她本周末在2019長沙草莓音樂節的演出，主辦方接受退票。對於事件，有網民稱其「活該」、「自作自受」。

內地律師：涉侵犯名譽權 可控誹謗

人民網觀點頻道昨日下午發表快評，斥責其行為「惡人先告狀」，「一錯再錯的背後，究竟是對法律的『無知者無畏』，還是一貫的趾高氣揚、素質低下，恐怕二者兼而有之。」快評還指，近年來，從吸毒明星被封殺，到偷稅漏稅被嚴懲，再到因酒駕等被逮捕，事實證明，無論名氣多大，以身試法終將付出慘重代價。

《現代快報》引述內地律師觀點，指涉事明星直接在微博上公布有關信息有極大的法律風險，亦對其明星形象十分不利；公布邊檢民警的工牌信息並作諸多負面陳述和評價，涉嫌侵犯邊檢民警的名譽權，情節嚴重的也可能構成誹謗罪。