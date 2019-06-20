朝官媒刊文 習：與金正恩譜友誼新篇

「和平對話大勢已成」 未提無核化

新華社報道，習近平在文中指出，中朝幾代領導人一直保持密切交往，不論在反對外來侵略、爭取國家獨立或社會主義建設事業中，兩國人民都互相信賴支持，「無論國際風雲如何變幻，中方鞏固發展中朝友好合作關係的堅定立場都沒有變」。習近平表示，願意通過這次訪問，與金正恩共同譜寫中朝傳統友誼新篇章。他稱將會與朝方加強戰略溝通，同時加強友好交往和務實合作。

文章還表示，此次訪問期望能推進半島問題政治解決進程。習近平說：「在金正恩委員長正確決策和有關各方共同努力下，半島和平對話的大勢已經形成，政治解決半島問題面臨着難得歷史機遇，得到國際社會普遍認同和期待。」他又指，中方支持朝方堅持政治解決半島問題的正確方向，支持通過對話解決朝方的合理關切，願共同推動半島問題的對話協商取得進展，為地區和平穩定和發展繁榮作積極貢獻。文章未有提及無核化議題。

韓稱習金會助美朝重啟對話

另據韓聯社報道，韓國外交部韓半島和平交涉本部長李度勳前日（18日）在華盛頓表示，中國和朝鮮領導人會談有助早日重啟美國和朝鮮對話，對半島非核化與和平進程產生積極作用。李度勳說，中國始終為實現半島非核化付出外交努力，相信今後也將繼續為此貢獻。