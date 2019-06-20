日政府無法安排 習G20不國事訪日

準備時間倉卒 僅列「工作訪問」

習近平會否在月底G20峰會前後國事訪問日本，為各方關注焦點。北京熟悉中日外交的消息人士對本報表示，今年將無法安排習近平國事訪日事宜。消息人士稱，實現習近平就任中國國家主席後首次訪日，是安倍政府的對華外交目標；原認為G20峰會前後是較為適宜的時間。不過，由於國事訪問需在東京進行，且將有會晤開啟令和時代的日皇德仁等重要事宜，日方認為時間較為倉促。

G20峰會前夕，日方多次釋出善意，並希望實現習近平首次訪日。消息人士稱，日方仍將習近平赴日參加G20峰會視為「工作訪問」，並將安排在大阪舉行中日首腦會談。在會談期間，安倍料將再次正式向習近平提出邀請國事訪問日本。

日大使：邀明年以國賓訪問

日本駐華大使館昨日舉行日本自衛隊成立65周年紀念儀式，日方邀請中方各界人士參會。一名受邀與會的人士對本報表示，日本駐華大使橫井裕在發言時表示，日方將於明年正式邀請習近平國事訪問日本。

自2012年9月日本政府進行所謂「釣魚島國有化」後，中日關係陷入冰點。直到去年5月，總理李克強出席在東京舉行的第六屆中日韓會議並正式訪問日本，這也是自2011年5月時任總理溫家寶訪日後，再有中國總理訪日。

今年5月1日，習近平致電德仁，對其即位表示祝賀。習近平表示，中日兩國一衣帶水，友好交往歷史源遠流長，「雙方應攜手努力，共促和平發展，共創兩國關係美好未來」。2009年12月，時任國家副主席習近平曾訪問日本，並與日皇明仁會晤約20分鐘。

明報記者