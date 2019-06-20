萊特希澤：談判難阻華作弊 外交部：協商解分歧

特朗普稱很有機會達協議

特朗普稍晚在宣布競選總統連任的集會上再次提到「習特會」，英國《金融時報》引述特朗普稱，自己「和習主席關係很好」，中美「很有機會」達成協議，但重申只接受好協議或公平的協議。路透社報道，相對於特朗普的樂觀表態，萊特希澤（Robert Lighthizer）周二出席國會聽證會時表示，關稅可能已不足以迫使中國實施美國要求的經濟改革，或阻止中國「作弊（cheating）」，但美國沒有其他選擇，「我知道有一件事是行不通的，那就是和他們談判」。

外交部發言人陸慷昨就萊特希澤的表態回應稱，中方多次強調，中美在經貿領域的分歧是可以通過對話和協商來找到一個解決辦法的，只要這樣的對話協商建立在互相尊重、平等互利的基礎上。他說，正如習近平主席在昨天與特朗普通話中指出，磋商最重要的是要總體均衡照顧彼此合理關切，找到雙方都接受的解決辦法；違背這一原則沒出路。