關稅戰衝擊 美出版業憂面臨「聖經稅」 習特會前 劉鶴將大阪晤美國代表

明報記者

美國總統特朗普致電國家主席習近平後，雙方同意下周在大阪的二十國集團（G20）峰會中舉行「習特會」。彭博社報道，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）表示，預計他和美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）將在G20峰會前，與國務院副總理劉鶴在大阪會晤。

除了中美高層恢復接觸，美國商界也就中美貿易戰發言。新一輪擬加徵關稅的中國商品包括印刷品，其中最受影響的是《聖經》和兒童讀物，由於特殊的紙張、印刷技術等要求，這些印刷品極依賴中國生產。彭博社引述佔美國聖經市場38％的HarperCollins基督教出版公司執行長肖沃德（Mark Schoenwald）認為，政府並不清楚關稅會對《聖經》帶來的負面影響，呼籲勿徵收「聖經稅」。

肖沃德指出，提高關稅會令印刷成本上升，導致《聖經》短缺，損害基督教書籍市場，以及無法承擔成本的教會、教堂、非牟利或其他宗教組織。報道稱，特朗普在國內獲得廣泛的基督教福音派教徒選民支持，印刷商希望特朗普能考慮對聖經關稅網開一面。

全球最大聖經印刷商 南京公司印2億冊

根據資料，中國唯一合法的《聖經》印刷企業是南京愛德印刷有限公司，也是目前全球最大的單一《聖經》印刷企業。從1988年成立至今，愛德已印刷《聖經》逾1.9億冊，向包括美國在內逾110個國家和地區出口100多種語言版本的《聖經》。

另外，美國童書也深受關稅影響。一些童書因對防水、無毒的印刷材料的要求，找不到可替代中國的印刷來源。Workman出版商雷諾德（Daniel Reynolds）稱，如實施關稅，「美國孩子能讀的書會變少」。彭博社引述美國書商協會全球政策副主席M. Luisa Simpson表示，由於印刷行業利潤微薄，成本上漲意味一些書籍將被停止出版，出版商可能要縮減規模，書店、學校和圖書館都會受影響。

多個行業代表稱華生產線難替代

另據中新社，出席當天聽證會的還包括美國水產、能源、信息技術等行業代表。當被問及可否將產品生產、加工等任何在中國完成的程序轉移美國或其他地區，各行業代表幾乎都表示「不可以」或「代價太大」。他們提到中國「難以替代」的包括先進硬件設施、高性價比的勞動力，以及美國公司生產產品時所需的一些原料或高質量元件。

逾300家美國公司及機構將在本周出席聽證會。目前已有上千家企業在舉行聽證會前向USTR提交意見書。

（中美角力）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676