無人問津 北京天橋百貨流拍

業內人士：肇因涉債務糾紛

天橋百貨近年陷入多宗房屋買賣糾紛和借款糾紛。工商數據查詢系統「天眼查」顯示，天橋百貨涉17項訴訟，有18條自身風險信息。去年9月，該公司因未按時履行法律義務而被甘肅省高級法院強制拍賣。今次拍賣標的為永定門內大街1號總建築面積17,257.90平方米的營業用房及所應分攤國有土地使用權。拍賣時間為15日上午9時至昨晨9時，起拍價4.48億元，拍賣規則加價幅度為30萬，保證金為4500萬，但始終無人報名競投。

天橋百貨位於城南，在此居住的都是草根階層。當地居民表示，1949年前，天橋聚集的都是賣藝人，品流複雜；後來興建商場，成了全國商場模範，1950年代末還被評為「全國第一面商業紅旗」。

天橋百貨商場分為地上6層和地下3層，在地面一層迎賓升降機處擺放了欄杆和標識牌，稱部分辦公樓層不對外開放。有商戶指出，除地面一層和地下一層外，目前天橋百貨的其他樓層均不對外開放。大門口貼有一則給租戶的公告，稱「北京地業」公司已全面接管天橋百貨商場並入駐辦公，要求商戶在租賃期滿後，前往辦理續租手續。公告張貼時間為上月20日。不過，多名租戶表示，天橋百貨拍賣的事仍未塵埃落定，不會考慮辦理續租手續和繳納費用。

明報記者 鄭海龍