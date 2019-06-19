穗高鐵網駁「明日大嶼」 南沙抵港僅半小時

廣州市政府上周四（13日）起對「國土空間總體規劃（2018-2035年）」草案展開為期1個月的公眾諮詢，其中有關高鐵的新計劃，備受外界關注。《廣州日報》報道，廣州市規劃和自然資源局透露，為加強廣州與大灣區城市的互聯互通，將力推「高鐵進城」。

廣深港高鐵線擬延至廣州市中心

現時港人從西九龍站乘搭高鐵北上廣州，只能到達遠離市區、位於番禺區的廣州南站。「國土空間規劃」提出將廣深港高鐵線路延伸至位於越秀區的廣州站，即與在紅磡搭廣九直通車一樣直達廣州市區。

尚在規劃階段的廣深第二高鐵雖以花都區的廣州北站為終點，但亦會有線路在黃埔站轉入天河區的廣州東站和廣州站。此外，還將新建廣中珠澳高鐵及其支線、聯絡線，規劃部門指出，上述數條高鐵建成後，可實現廣州中心城區與香港、澳門、深圳市中心1小時軌道直達。

據「國土空間規劃」中的「大灣區航空、航運、鐵路示意圖」顯示，廣深第二高鐵將從深圳寶安機場出發，經東莞後到達廣州境內的黃埔站，再北上至白雲機場站，最終到達廣州北站。外界關注這線路會否採用時速可達600公里的磁懸浮列車，規劃部門表示，這是其中一種設想，但不一定會用在廣深第二高鐵。

運房局3月稱無新高鐵線計劃

深圳去年編製的「對外通道佈局規劃研究」亦曾提及廣深第二高鐵，並稱該鐵路會南延聯繫香港「東大嶼新中心」，爭取2030年通車。

東大嶼人工島撥款申請將於周五（21日）在本港立法會財委會審議。今年3月，有團體在深圳前海展示廳發現這條新鐵路資訊，當時運輸及房屋局回應稱，無興建新高鐵線或支線的計劃。

增班次 往澳門深圳時間亦縮短

此外，「國土空間規劃」還表示，將加快推進南沙鐵路樞紐建設，規劃引入廣中珠澳高鐵、贛深（京九）高鐵南沙支線等，並增加廣深港高鐵經停慶盛站班次，實現南沙30分鐘直達廣州、香港、澳門、深圳中心城區。現時西九龍站至慶盛站的高鐵每日只有往返各一班，需時近1小時。