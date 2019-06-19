習特通電話 確認月底G20會晤

特朗普致電：有非常好的通話

特朗普在帖文寫道，他與習近平有「非常好的通話」，雙方將在G20峰會舉行「延長會議」，各自的團隊也會在G20前磋商。隨後央視新聞發布快訊，證實習近平應約與特朗普通電話。

央視新聞引述特朗普稱，他期待同習近平在G20再次會晤，就雙邊關係和雙方共同關心的問題深入溝通，美方重視中美經貿合作，希望雙方工作團隊能展開溝通，盡早找到解決當前分歧的辦法，相信全世界都希望看到中美達成協議。

習：願就根本問題交換意見

習近平亦表示「願意同總統先生在20國集團領導人大阪峰會期間舉行會晤，就事關中美關係發展的根本性問題交換意見」。習近平強調，「在經貿問題上，雙方應通過平等對話解決問題，關鍵是要照顧彼此的合理關切。希望美方公平對待中國企業。我同意兩國經貿團隊就如何解決分歧保持溝通」。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）周二亦表示，美國期待本月繼續與中國就結構改革，包括竊取知識產權、強迫技術轉讓和開放市場等方面磋商，「我們尋求一份可執行的協議，就像我們過去所期待的。這相當重要，所以那些話題都會放在枱面上」。

特朗普早前多次公開表示希望與習近平在G20會面，一度威脅若習不出席，美國將立即對3000億美元中國商品上調關稅，並且中止談判。自去年底阿根廷G20的習特會以來，中美重啟貿易談判並屢傳成果，甚至傳出雙方領導人會在日本G20峰會上正式簽訂協議。但在上月中旬，美國指摘中國在擬議的貿易協議條款上出爾反爾，並對2000億美元中國商品實施懲罰關稅，中國亦反擊，對600億美元美國商品上調關稅，貿易談判陷入僵局。

明報記者