父奔200公里返鄉 見7歲兒遺體痛哭

同村的秦家18歲女兒也在地震中遇難。秦家住有6人，澎湃新聞報道，戶主秦永才的妻子說，地震發生，「聽見像鞭炮一樣蹦蹦蹦地響，房子就塌了」，逃生期間兒子從二樓跳下受傷，丈夫被壓在板下後被救出，秦妻的父母亦受傷。但他們18歲女兒秦容被救出時，已經喪生。

「未跑屋已塌」 倖存婦失3親人

葡萄村的另一戶人家，僅剩下12歲的小女孩和姨婆倖存。這名李姓婦人表示，家族一共有3戶住在一起，她的大哥、嫂子和就讀小學的侄孫不幸喪生。她從廢墟中爬出，被困廢墟裏的侄孫女亦獲救。李婦提到，地震發生時搖晃太厲害，根本無時間反應，人都站不穩，還未開始跑，磚瓦房就徹底垮塌。她在致電其他家人報平安時，忍不住哽咽道「該怎麼辦嘛，什麼都沒了……我不知道怎麼辦」。

雙河鎮上也有一對新人在昨日完婚，在早上7時半迎親儀式時，門窗突然抖動，眾人隨即跑到路中央，當中有人叫道，「又震了，真的是百年難遇」。參加婚宴的親友隨後陸續到來，並向一對新人送上祝福，心情似未受地震影響。二人結婚的消息經媒體報道後，不少網民留言送上祝福。