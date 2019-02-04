6級川震13死200傷 14萬人受災 成都提前61秒預警 民眾好評

震央宜賓市提前10秒預警

綜合中青網等內地媒體報道，此次地震前，震央及附近城市民眾的電視、手機、專用地震預警系統等均收到地震預警網的預警提示。成都提前61秒收到預警，180個學校和110個社區收到預警後隨即疏散。有當地市民表示，在地震前約一分鐘左右收到廣播預警，德陽市、資陽市等地的廣播電視機構也通過電視提前預警。從預警片段顯示，隨着倒數「10、9……1」，警報聲大作，地震震波到來。而震央宜賓市提前10秒收到預警，相鄰的瀘州市、自貢市預警時間分別為18秒、27秒。

3秒預警 傷亡率減14%

預警系統由成都高新減災研究所提供，該所所長王暾指出，幾十秒的時間能有效減少死傷人數。研究顯示3秒預警時間，民眾可就近躲在桌子下或洗手間，已能減少14%傷亡；10秒及20秒預警，一樓、二樓的人可疏散到樓外，能減少傷亡高達39%及63%。

地震預警系統利用電波較地震橫波傳播速度更快的原理，在其抵達前發出警報。成都高新減災研究所成立於2008年汶川大地震後，2011年4月首次發出預警，填補國內相關領域空白，中國亦成為繼日本、墨西哥後，第3個具備地震預警能力的國家。至今8年來，研究所通過廣播、電視、手機等途徑，公開預警40次破壞性地震。

前晚地震發生後半小時左右，投入救援的武警四川總隊長寧中隊官兵已在宜賓市雙河鎮發現數棟舊樓房倒塌，有人被困。至昨日凌晨0時20分，第一名被困者獲救。當地隨後發生最少83次餘震，其中最大一次是昨日清晨7時34分發生的5.3級地震。「四川在線」引述官方稱，截至昨日下午3時，142,832人受災人口，13人死亡；森林消防隊伍154人、消防救援隊伍526人、武警部隊760人、礦山救護隊172人、應急民兵1343人、電力搶險110人，共計3065人陸續到達災區，展開搜救行動，至今仍在繼續。

習李指示救災 省撥千萬支援

新華社報道，地震發生後，國家主席習近平指示全力組織抗震救災；總理李克強亦對救援作出批示。應急管理部、國家衛健委等部門已派出工作組趕赴災區。四川省財政廳表示，已緊急向宜賓市專調資金1000萬元人民幣支援救災。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676