全國吸毒者首跌 「新人」大減26%

新華社報道，國家禁毒辦發布《2018年中國毒品形勢報告》，據報告，截至2018年底，全國現有吸毒者240.4萬名，同比下降5.8%，首次出現下降。其中，濫用冰毒者135萬名，佔56.1%，冰毒已取代海洛英成為內地濫用人數最多的毒品。大麻濫用繼續呈現上升趨勢。

報告顯示，2018年，全國禁毒部門共破獲毒品犯罪案件10.96萬宗，拘捕疑犯13.74萬名，繳獲各類毒品67.9萬噸；查處吸毒者71.7萬人次，處置強制隔離戒毒27.9萬人次，責令社區戒毒社區康復24.2萬人次。

在毒品來源上，國內製造合成毒品犯罪受到有力打擊，製毒活動得到有效遏制，中國製造的毒品流入國內外市場大幅減少。但亞洲「金三角」、「金新月」和南美、北美等對內地全線滲透態勢仍未改變且進一步加劇。

毒品花樣趨新 打擊難度大

報告指出，毒販不斷翻新毒品花樣，變換包裝形態，「神仙水」、「娜塔沙」、「0號膠囊」、「氟胺酮」等新型毒品不斷出現，具有極強的偽裝性、迷惑性和時尚性，以青少年在娛樂場所濫用為主，給監管執法帶來難度。此外，「互聯網+物流」已成為販毒活動主要方式。一些不法分子甚至通過登陸「暗網」販毒，發現和打擊難度大。