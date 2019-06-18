川藏鐵路「最難段」將開工 開通後成都往拉薩只需半天

四川書記：史無前例世紀工程

澎湃新聞網報道，彭清華在國務院新聞辦舉行的新中國成立70周年省（區、市）系列主題新聞發布會上表示，目前，四川鐵路建設正迎來一個高峰期，正從東南西北四個方向同時發力。在西向，公眾非常關心的川藏鐵路，很快就要開工建設。彭清華表示，這可以說是一個史無前例的偉大世紀工程。

他介紹稱，現在，成都到雅安這段已經通車，從拉薩到林芝這段正在建設，下一步要建設的是從雅安到林芝這一段，大約1000公里，橋隧比90%以上，也就是說有七八百公里在隧道裏面，有100多公里在橋上，真正在地面上的可能只有幾十公里。這條鐵路建成後，將極大地提升四川西部交通樞紐的地位。

長1000公里 橋隧比逾九成

川藏鐵路是納入「十三五規劃」的重點項目，由成昆鐵路彭山站引出，經眉山東坡區、蒲江、雅安、康定、理塘、白玉縣、江達縣、昌都、八宿縣邦達鎮、林芝、山南，最終到達到西藏首府拉薩，全線為1742.39公里，預計總投資2700億元人民幣，建成後，從成都到拉薩坐火車將從48小時減少到約13個小時。

《21世紀經濟報道》引述中鐵二院工程集團有限責任公司牽頭編纂的《川藏鐵路勘察設計暫行規定》（徵求意見稿）稱，川藏鐵路的設計標準將達到時速200公里。按照規劃，全路分為四個路段：一為成都-雅安段，總長度41.184公里；二為雅安-康定段，總長度299.482公里；三為康定-林芝段，總長度998.61公里；四為拉薩-林芝段，總長度403.11公里。其中，雅安至林芝段是最困難的路段，工程十分艱巨，建設難度舉世罕見。該路段要依次經過經過四川盆地、川西高山峽谷區、川西高山原區、藏東南橫斷山區、藏南谷底區，在建設、選址、環保、橋隧等方面都面臨巨大挑戰，預計工期也長達8年。