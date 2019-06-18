四川6級地震 死傷20多人

【明報專訊】四川宜賓長寧縣昨晚深夜發生6級地震，遠在成都、重慶等地震感強烈。成都等城區都提前發出地震預警，部分地區在震前半分鐘已發出警報，警報聲傳全城。四川省消防救援總隊已趕往震區，至今晨已證實有兩人死亡，1人失踨，19人輕傷，網上並傳出多處房屋和地面開裂的圖片。
網傳房屋裂開有人被埋
據中國地震台網測定，昨晚10時55分在四川宜賓市長寧縣附近（北緯28.39度，東經104.94度）發生6級地震，震源深度16公里。此次地震，宜賓、樂山、成都、內江、重慶等地震感強烈。到晚上11時36分，宜賓市珙縣又發生5.1級地震，震源深度16公里。
澎湃新聞引述長寧縣一位居民稱，他正在縣城河邊上散步，感到震得厲害，周圍房屋的人都在往外跑，但還沒看到人受傷或者房屋受損的情况。而在網上則傳出有不少房屋和地面開裂的圖片，大量的網民向震區的民眾發出祝福的信息。長寧縣中醫院急診科的醫生則表示，已接到求助電話，一位當地人士在地震時下樓梯摔傷，尚不清楚受傷情况。
長寧縣政府應急辦表示，地震已導致長寧縣雙河鎮街村1人死亡。地震發生後，四川省消防救援總隊已啟動二級應急響應機制，四川各地消防救援隊派出逾300名消防員趕往震區救援。