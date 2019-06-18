四川6級地震 死傷20多人

網傳房屋裂開有人被埋

據中國地震台網測定，昨晚10時55分在四川宜賓市長寧縣附近（北緯28.39度，東經104.94度）發生6級地震，震源深度16公里。此次地震，宜賓、樂山、成都、內江、重慶等地震感強烈。到晚上11時36分，宜賓市珙縣又發生5.1級地震，震源深度16公里。

澎湃新聞引述長寧縣一位居民稱，他正在縣城河邊上散步，感到震得厲害，周圍房屋的人都在往外跑，但還沒看到人受傷或者房屋受損的情况。而在網上則傳出有不少房屋和地面開裂的圖片，大量的網民向震區的民眾發出祝福的信息。長寧縣中醫院急診科的醫生則表示，已接到求助電話，一位當地人士在地震時下樓梯摔傷，尚不清楚受傷情况。

長寧縣政府應急辦表示，地震已導致長寧縣雙河鎮街村1人死亡。地震發生後，四川省消防救援總隊已啟動二級應急響應機制，四川各地消防救援隊派出逾300名消防員趕往震區救援。